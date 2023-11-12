تموين البحيرة: ضبط 10أطنان مواد خام أعلاف مجهولة المصدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

وبمدينة النوبارية تم ضبط 12طن مواد خام اعلاف مجهولة المصدر و 50 باكو سجائر مجهول المصدر و 75عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 10محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبمركز دمنهور تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، كما تم تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين .

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.