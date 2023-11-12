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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 10أطنان مواد خام أعلاف مجهولة المصدر

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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ضبط 8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتحرير 18محضرا ضد مخالفين بالبحيرة

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بالتنسيق مع جامعة دمنهور.. تنفيذ قافلة سكانية بقرية البستان بمركز ومدينة الدلنجات

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة  مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن :-

وبمدينة النوبارية تم ضبط 12طن مواد خام اعلاف مجهولة المصدر و 50 باكو سجائر مجهول المصدر و 75عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 10محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.  

وبمركز دمنهور تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، كما تم تحرير 13 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف و لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين .

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و مخبز تصرف فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الرقابة التموينية الدكتورة نهال بلبع تموين البحيرة خبز ناقص الوزن قافلة سكانية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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