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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع جامعة دمنهور.. تنفيذ قافلة سكانية بقرية البستان بمركز ومدينة الدلنجات

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية البستان بمشاركة أساتذة متخصصين.

تم خلال القافلة الكشف المجاني على 300 من أهالي القرية بمختلف التخصصات، ومنها “باطنة - أطفال - أمراض نساء”، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض.

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نائب محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لـ3915 مشروعا جاري تنفيذها ضمن "حياة كريمة"

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة، لتقديم أفضل الخدمات، بالإضافة إلى توفير خدمات مبادرة حملة “100 يوم صحة”. 

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف وتجريع وصرف أدوية لـ 875 رأس ماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

كما قام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أعلى وأجود أنواع المحاصيل، وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين.

وخلال القافلة، تم عقد لقاء مع طلبة المدارس والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين ودور الأسرة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال المتابعة المستمرة، مع ضرورة عمل حملات وندوات لتوعية الشباب بخطورة المخدرات.

البحيرة 100 يوم صحة أهالي القري المشاركة الإيجابية توعية المواطنين حملة 100 يوم صحة نائب محافظ البحيرة محافظ البحيرة

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