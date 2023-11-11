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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 96 حالة تعد وبناء مخالف بنطاق 11 مركزا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.  

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ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود إزالة كافة صور التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعدي بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة 31 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات و 19 حالة تعدي بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والاسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية.

إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأحمر و قواعد وسملات خرسانية و 11حالة تعدي بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار ،  حالة تعدي في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى و  7 حالات تعدي بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.

كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2  عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانه بشبراخيت و  5 حالات تعدي علي بمساحة 450 م2 برشيد و 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الامام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف و  حالة تعدي بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود و حالة تعدي بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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