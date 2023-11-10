بتكلفة مليون جنيه .. افتتاح مسجد الصيرفي بالبحيرة

تم اليوم إفتتاح مسجد الصيرفي بأبو حمص على مساحة 406 م2 و بتكلفة إجمالية مليون و 600 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" أن الإنسانية رحمة وعدل وانصاف بين البشر جميعا على اختلاف معتقداتهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأعراقهم، من منطلق منظومة أخلاقية وحضارية من شأنها أن تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، لينعم الناس جميعًا بالأمن والإستقرار، دون تفرقة بين إنسان وآخر أو شعب وآخر، مع تأكيدنا أنه لا إنسانية بلا عدل، ولا إنسانية بلا رحمة، ولا إنسانية بلا قيم.

ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.