إزالة 56 مكمورة فحم بمركز بدر لمخالفة الاشتراطات البيئية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر برئاسة أسامة داود بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بازالة 56 مكموره فحم بنطاق الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي لمخالفة الإشتراطات البيئية.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة.

هذا ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الإقتصادية لمكامير الفحم المطورة.