تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 260 مواطنا ضمن قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، قافلة سكانية في مقر مجلس قرية بلقطر، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 260 مواطنا من أهالي القرية في مختلف التخصصات (عظام- باطنة- رمد- تحاليل- أطفال).

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية؛ لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث جرى رش وتجريع 180 رأس ماشية، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع، وسيارة لبيع المواد الغذائية.