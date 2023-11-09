الثلاثاء.. الكشف المجانى على مرضى السكر بالمعهد الطبى القومى في دمنهور

قال الدكتور وائل الضوى، مدير عام المعهد الطبى القومى بدمنهور، إنه سيتم توقيع الكشف المجانى لمرضى السكرى وإجراء جميع الفحوصات اللازمة مجانا، كما سيتم الكشف فى تخصصات “السكرى والباطنة، والكلى، والأعصاب، وجراحة الأوعية، والقدم السكرى، والعيون”، وذلك يوم الثلاثاء القادم بالعيادة الخارجية بالمعهد الطبى القومى بدمنهور.

وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

المعهد الطبى القومى بدمنهور

يأتي ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذى يهدف إلى تعزيز الوعى الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته، وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.