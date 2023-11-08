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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 563 حالة إشغال طريق مخالف وتحرير 30 محضرا بالبحيرة

رفع الإشغالات المخالفة
رفع الإشغالات المخالفة بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات اشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 563 حالة اشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 263 حالة بدمنهور، 150حالة بالمحمودية و150حالة بأبو حمص و كذا تحرير 30 محضر اشغال طريق .

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وقد أكدت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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