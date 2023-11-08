تموين البحيرة.. ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى دمنهور وشبراخيت تم ضبط كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 5 كجم كبد و قوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للإستهلاك الآدمي ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفرالدوار و الرحمانية ضبط 300 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحيه و 100صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر و 50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم.



كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

وفى مركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و 20 شيكارة مخصبات زراعية باجمالى طن مجهول المصدر و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكذا 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.