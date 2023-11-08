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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة.. ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركزى دمنهور وشبراخيت تم ضبط كمية من العسل مجهول المصدر كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدي و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

 

وبحملة مماثلة بمركز إدكو تم ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 5 كجم كبد و قوانص غير صالحه للإستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم والبانيه غير صالحه للإستهلاك الآدمي ،كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى كفرالدوار و الرحمانية ضبط 300 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحيه و 100صفيحة جبنة باجمالى 2 طن مجهول المصدر و 50 لفة خراطيم كهرباء مجهولة المصدر بالإضافة الى ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم. 
 

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ومحضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين .

وفى مركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة تمويل وقود غير مرخصة و 20 شيكارة مخصبات زراعية باجمالى طن مجهول المصدر و24 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكذا 10شكائر علف مجهول المصدر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة الحملات الرقابية التموين والتجارة الرقابة التموينية المتابعة الميدانية تكثيف الحملات تموين البحيرة غير مطابق للمواصفات مجهول المصدر محطة تمويل مديرية التموين والتجارة الداخلية

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