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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة: استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية بدمنهور حتى 16 نوفمبر

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور حيث تتواجد اليوم  بميدان جلال قريطم من الساعه 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

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واوضحت أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تقدم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

يأتى ذلك فى إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

جدير بالذكر انه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتباراً من  1 نوفمبر و تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري و سيتم توافرها خلال يومى  9 و 12نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومى 13و 14بجوار موقف دمنهور و يومى 15و 16 امام حديقة اللوتس بأبو الريش.

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