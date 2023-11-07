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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. ضبط 60 أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

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إزالة 91 تعديا على مساحة 21362 مترا مربعا بنطاق 11 مركزا بالبحيرة

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تحرير 30 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارةالداخلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز بدر ضبط أحد الاشخاص تصرف في 60 اسطوانة غاز منزلي بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه..

بمركز شبراخيت ضبط 1000 عبوة مواد غذائية و 110عبوة منظفات مجهولة المصدر ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و آخر لاحد ثلاجات الحفظ لعدم وجود سجل الحركة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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