تحرير 30 محضرا تموينيا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركزى كوم حمادة وأبو المطامير تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزبن قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

و بمركزى ادكو ورشيد تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.