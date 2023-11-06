رفع 2600 طن قمامة خلال يوم واحد بالبحيرة

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ عدة حملات نظافة مكبرة أسفرت عن نقل 2600 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات بالإضافة إلى إزالة الأتربة من جانبي الطرق.

ذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرارا تنفيذ حملات التجميل والتشجير ، وذلك للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

وفى ذات السياق قامت الوحدات المحلية بمراكز رشيد والدلنجات و دمنهور بمتابعةأعمال ري الحدائق العامة بمداخل المدن وقص وتقليم الأشجار والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وضمن جهود محافظة البحيرة للاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، فقد قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتطهير وتسليك صفايات المطر، لتجنب حدوث أي اختناقات أو تجمعات مائية في حال هطول الأمطار .

وشددت نائب محافظ البحيرة على إستمرار تنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك فضلاً عن إستمرار أعمال تشجير الشوارع والميادين بالقرى للحصول على مظهر حضاري وجََمالي لائق.