مكتبة مصر تنفذ 3 ورش رسم وأشغال يدوية بمدرسة الشوربجي الإعدادية بالبحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

وقامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين بمركز ومدينة كوم حماده حيث إستفاد من أنشطة اليوم عدد 72 طالب بالمرحلة الإعدادية.

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت عدد 3 ورش عمل بعنوان لا للتطرف وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية وورشة مسابقة فمعلومه وتوزيع هدايا.

جدير بالذكر أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.