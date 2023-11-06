عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة مصر تنفذ 3 ورش رسم وأشغال يدوية بمدرسة الشوربجي الإعدادية بالبحيرة

ورش عمل بالبحيرة
ورش عمل بالبحيرة

تواصل مكتبة مصر العامة بدمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل"، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى لكافة القرى والنجوع.

برلماني يتبرع بـ 500 طن خلطة أسفلتية لصيانة وترميم طريق في البحيرة

قصة ملهمة لـ«جنة» من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة و إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة فى تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الإبتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء والشباب .

وقامت المكتبة صباح اليوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة الشوربجي الإعدادية بنين بمركز ومدينة كوم حماده حيث إستفاد من أنشطة اليوم عدد 72 طالب بالمرحلة الإعدادية.

وأشار أحمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، إلى أن الزيارة تضمنت عدد 3 ورش عمل بعنوان لا للتطرف وهي ورشة رسم وورشة أشغال يدوية وورشة مسابقة فمعلومه وتوزيع هدايا.

جدير بالذكر أنه جاري اتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.

البحيرة محافظ البحيرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة نائب محافظ البحيرة مديرية التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

ترشيحاتنا

700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل

قصف عنيف من جيش الاحتلال على قطاع غزة الآن

بعد تصريحاته بإنشاء مناطق عازلة.. فلسطين: إعلان سموتريتش يكشف نوايا الاحتلال لضم الضفة

والله العظيم ما قتلته.. الجناة في قضية طبيب الساحل يبكون بعد حكم الإعدام

القباج: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في 8000 مدرسة بالتعاون مع التعليم

تخطوا 10 آلاف شهيد.. فلسطين تعلن حصيلة ضحايا العدوان على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

مكياج ناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها| شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

تعيش حياة طبيعية| فتاة ذئبية تايلاندية يغطي الشعر جميع جسمها. صور

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ