برلماني يتبرع بـ 500 طن خلطة أسفلتية لصيانة وترميم طريق في البحيرة

بدأت أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وقبول تبرع النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ، بنحو 200 طن خلطة أسفلتية لترميم الطريق وصيانته، لرفع المعاناة عن المواطنين.



وقال النائب السيد القفاص، في بيان له، إنه “في إطار توجيهات القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، تقدمنًا بطلب عاجل للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، للموافقة على تبرع بكمية 200 طن خلطة أسفلتية لصيانة طريق ”نكلا العنب - شنديد"، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث، وأيضا المساهمة في حل مشكلة المواصلات نتيجة تضرر قائدي السيارات من تهالك الطريق، ويترتب على ذلك الانتظار وقتًا طويلًا لوضول السيارات لنقل المواطنين لأعمالهم".

أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة

أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة

أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة

أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه نظرًا للتحديات التي تواجه البلاد والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع، تم تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تعزيز دور المشاركة المجتمعية بجانب الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين، ونظرًا لواقع المشاكل التي يواجهها سكان مدينة إيتاى البارود والقرى المجاورة، وتحديدًا في الطريق الرابط بين قريتي “شنديد - نكلا العنب”، الذي يمتد لحوالي 7 كيلومترات ويمر بعدة قرى، مثل كفر عسكر شنديد وكفر الحناوي ومنية بني منصور وعزبة البورة وعزبة العرب وكفر عوانة ونكلا العنب وجزيرة نكلا، يُعاني الأهالي من ظروف سيئة للغاية على هذا الطريق، ما يؤدي إلى انسحاب سيارات نقل الركاب عن العمل عليه.

وقال "القفاص" إن “الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، استجابت لهذه المشاكل وعملت على حلها عدة مرات من خلال توفير حافلات من مرفق النقل الداخلي، ونظرًا لاستمرار الأزمة، قررنا تقديم دعمنا من خلال إصلاح الطريق وترميم الجزء المتضرر والمنهار، كجهود مشتركة تساهم في تخفيف معاناة أهالينا، وقد تمت الموافقة بالفعل من قبل الدكتورة نهال بلبع، التي حصلت على جميع الموافقات اللازمة لاستلام التبرع”.

وأضاف: “نحن نعتبر خدمة أهالينا شرفًا لنا، وإزالة العوائق عن الطريق تعتبر صدقة”، موجهًا الشكر والتقدير العميق للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على دورها الفعال في حل هذه المسألة لصالح أهالينا ونرسل التحية والاحترام لجميع مستخدمي الطريق، الذين يواجهون هذه الصعوبات. نسأل الله حفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.