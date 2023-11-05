عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني يتبرع بـ 500 طن خلطة أسفلتية لصيانة وترميم طريق في البحيرة

أعمال الصيانة والترميم
أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة

بدأت أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وقبول تبرع النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ، بنحو 200 طن خلطة أسفلتية لترميم الطريق وصيانته، لرفع المعاناة عن المواطنين.

txt

قصة ملهمة لـ«جنة» من ذوي الهمم: شايفة نفسي مميزة ومختلفة مش معاقة

txt

تموين البحيرة: تحرير 25 محضرا متنوعا ضد مخابز بلدية مخالفة


وقال النائب السيد القفاص، في بيان له، إنه “في إطار توجيهات القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، تقدمنًا بطلب عاجل للدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، للموافقة على تبرع بكمية 200 طن خلطة أسفلتية لصيانة طريق ”نكلا العنب - شنديد"، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث، وأيضا المساهمة في حل مشكلة المواصلات نتيجة تضرر قائدي السيارات من تهالك الطريق، ويترتب على ذلك الانتظار وقتًا طويلًا لوضول السيارات لنقل المواطنين لأعمالهم".

أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة
أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة
أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة
أعمال الصيانة والترميم لطريق نكلا العنب بالبحيرة


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه نظرًا للتحديات التي تواجه البلاد والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع، تم تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تعزيز دور المشاركة المجتمعية بجانب الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين، ونظرًا لواقع المشاكل التي يواجهها سكان مدينة إيتاى البارود والقرى المجاورة، وتحديدًا في الطريق الرابط بين قريتي “شنديد - نكلا العنب”، الذي يمتد لحوالي 7 كيلومترات ويمر بعدة قرى، مثل كفر عسكر شنديد وكفر الحناوي ومنية بني منصور وعزبة البورة وعزبة العرب وكفر عوانة ونكلا العنب وجزيرة نكلا، يُعاني الأهالي من ظروف سيئة للغاية على هذا الطريق، ما يؤدي إلى انسحاب سيارات نقل الركاب عن العمل عليه.

وقال "القفاص" إن “الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، استجابت لهذه المشاكل وعملت على حلها عدة مرات من خلال توفير حافلات من مرفق النقل الداخلي، ونظرًا لاستمرار الأزمة، قررنا تقديم دعمنا من خلال إصلاح الطريق وترميم الجزء المتضرر والمنهار، كجهود مشتركة تساهم في تخفيف معاناة أهالينا، وقد تمت الموافقة بالفعل من قبل الدكتورة نهال بلبع، التي حصلت على جميع الموافقات اللازمة لاستلام التبرع”. 

وأضاف: “نحن نعتبر خدمة أهالينا شرفًا لنا، وإزالة العوائق عن الطريق تعتبر صدقة”، موجهًا الشكر والتقدير العميق للدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على دورها الفعال في حل هذه المسألة لصالح أهالينا ونرسل التحية والاحترام لجميع مستخدمي الطريق، الذين يواجهون هذه الصعوبات. نسأل الله حفظ البلاد والعباد من كل مكروه وسوء.

البحيرة اعمال الصيانة الصيانة والترميم توجيهات الرئيس السيسي عضو مجلس الشيوخ مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

أقل جرام بـ1,466 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وثمن غير متوقع لعيار 21

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

ترشيحاتنا

استشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب ميناء غزة

انتقام السماء| إسر.ائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

كيف تصلي الاستخارة وما علامات تحقق نتائجها؟.. بشارة ودعاء يغفل عنه الكثير

بعد عريضة اتهام إسرائيل.. استقالة صحفية أمريكية شهيرة بسبب أحداث غزة

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريح جديد عن مصر وفلسطين.. تفاصيل

إعلام إسرائيلي: المسئولون يؤكدون مواصلة الحرب رغم الضغوط الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ