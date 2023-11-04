تموين البحيرة: تحرير 25 محضرا متنوعا ضد مخابز بلدية مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز حوش عيسى و شبراخيت وكفر الدوار أسفرت بمركز شبراخيت.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين .

وفي حملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جرام فى الرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزبن تصرفا فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وفي مركز حوش عيسى تم ضبط 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.