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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تناقش تحديات الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة

متحدث الوزراء: الحكومة تناقش تحديات الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة
متحدث الوزراء: الحكومة تناقش تحديات الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال المرحلة المقبلة
شيماء جمال

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جلسة ضبط الأسواق ومنظومة الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تستهدف مناقشة احتياجات المواطنين الأساسية وقضايا ضبط الأسواق، إلى جانب تعزيز جهود الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الأمن الغذائي وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وأضاف أن الجلسة ستتناول ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التحديات القائمة، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لضمان توافر السلع والمخزون الاستراتيجي، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتعامل مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضح أن أسعار السلع تتأثر بعدة مدخلات، من بينها أسعار الإنتاج والطاقة والبترول والغاز الطبيعي والأسمدة، وهي عوامل أسهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والسلع على مستوى مصر والمنطقة والعالم، مؤكدًا أهمية المكاشفة والمصارحة ووضع رؤى وخطط مستقبلية للتعامل مع هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.

منتدى مصر 2026 ضبط الأسواق الأمن الغذائي تأمين السلع الحكومة الرقابة على الأسواق

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