مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19-10-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، إقامة عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات المحلية، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية في الدوريات الأوروبية، التي تشهد منافسة كبيرة بين الأندية على حصد النقاط وتحسين مراكزها في جداول الترتيب.

وتتصدر مواجهات اليوم مباراة توتنهام هوتسبير أمام كوفينتري سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، إلى جانب المواجهة المرتقبة التي تجمع طرابزون سبور بنظيره بشكتاش في قمة منافسات الدوري التركي.

كما تشهد منافسات الدوري الإسباني مواجهة بين خيتافي ورايو فاليكانو، بينما تقام مباراتان في الدوري الإيطالي، حيث يلتقي مونزا مع كالياري، ويواجه بارما نظيره تورينو.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مواجهة توتنهام هوتسبير وكوفينتري سيتي، التي تقام مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، إذ يطمح كل فريق إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية.

* توتنهام هوتسبير ضد كوفينتري سيتي: الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الأولى.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستمر منافسات الدوري الإسباني بمواجهة تجمع خيتافي ورايو فاليكانو، في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

* خيتافي ضد رايو فاليكانو: الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإيطالي إقامة مباراتين قويتين ضمن مواجهات اليوم، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في المسابقة.

* مونزا ضد كالياري: الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر منصة إس تي سي تي في.

* بارما ضد تورينو: الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، عبر منصة إس تي سي تي في.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

تختتم قائمة أبرز مواجهات اليوم بقمة تركية مرتقبة تجمع طرابزون سبور وبشكتاش، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

* طرابزون سبور ضد بشكتاش: الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس الثانية