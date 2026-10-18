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موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري

الاهلي
الاهلي
حسن العمدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام القناة، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفريق الأحمر فوزًا على كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الأهلي المباراة المقبلة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية، والحفاظ على جاهزية لاعبيه قبل استكمال مشواره في البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والقناة في تمام الساعة 8 مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتطلع الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة المنافسة في المسابقة المحلية، خاصة مع تلاحق المباريات بين البطولات المحلية والقارية.

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