قائمة المصري لمواجهة أبوقير بالدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة الفريق لخوض مباراته بالجولة السابعة من الدوري امام فريق أبو قير للأسمدة.

وضمت القائمة 22 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :



​حراسة المرمى: ​عصام ثروت، ​محمد سيحا، محمد شحاتة.

خط ​الدفاع: ​كريم العراقي، ​باهر المحمدي، ​عبد الوهاب نادر، ​مصطفى العش، عمرو سعداوي، محمد شكري.



خط الوسط:​ ​حسن علي، حسين فيصل، ​يوسف الجوهري، ​أحمد القرموطي، ​ياسين الملاح، مصطفى أبو الخير، ​عبد الرحيم دغموم، ​عبد الله الزباني، ​محمود حمادة، أحمد شرف.



خط ​الهجوم: صلاح محسن، محمد الشامي، ​علي سليمان.

وتقام المباراة مساء غد الاثنين على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.