سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري وعدد من البنوك.

وتراوحت أسعار الدولار في البنوك بين 53.46 و53.48 جنيه للشراء، وبين 53.57 و53.60 جنيه للبيع، وسط ترقب لتحركات سوق الصرف خلال الأيام المقبلة.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بالتزامن مع إعلان ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، إلى جانب تصريحات حكومية بشأن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بختام تعاملات الأحد المستويات التالية:

سعر الشراء: 53.46 جنيه.

53.46 جنيه. سعر البيع: 53.60 جنيه.

وتعكس هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في ختام التعاملات، مع استمرار متابعة تحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

ويحظى سعر الدولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، نظرًا إلى ارتباطه بتكلفة الواردات وحركة التجارة وتطورات موارد النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند المستويات نفسها، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات ختام التعاملات.

وجاءت الأسعار في البنكين على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.

بنك مصر:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB المستويات التالية بختام تعاملات الأحد:

سعر الشراء: 53.48 جنيه.

سعر البيع: 53.58 جنيه.

أسعار الدولار اليوم في البنوك

جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى وفقًا للبيانات الواردة كما يلي:

- بنك البركة:

سعر الشراء: 53.48 جنيه.

سعر البيع: 53.58 جنيه.

- بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.



- بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.

- بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.

- بنك الكويت الوطني:

سعر الشراء: 53.47 جنيه.

سعر البيع: 53.57 جنيه.

وتوضح الأسعار الواردة تقارب مستويات سعر الدولار اليوم بين البنوك، إذ سجل أعلى سعر شراء ضمن القائمة 53.48 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 53.60 جنيه في البنك المركزي المصري.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

بالتزامن مع استقرار سعر الدولار اليوم، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

بلغت الزيادة في الاحتياطيات خلال سبتمبر نحو 137 مليون دولار، لتواصل الأصول الاحتياطية ارتفاعها للشهر التالي ضمن الاتجاه الصاعد المسجل خلال الأشهر السابقة.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد بلغ نحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، قبل أن يرتفع إلى 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة بلغت نحو 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

ويعد صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، إذ يعكس حجم الأصول الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي، ويسهم في توفير موارد من العملات الأجنبية للوفاء بالالتزامات الخارجية والتعامل مع احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

تطور احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 2026

سجل صافي الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفاعًا متتابعًا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2026، وفقًا للأرقام الواردة، ليصعد من نحو 53 مليار دولار إلى أكثر من 57 مليار دولار.

وجاءت مستويات الاحتياطي النقدي خلال هذه الفترة كما يلي:

نهاية أبريل 2026: 53.0092 مليار دولار.

نهاية مايو 2026: 53.1342 مليار دولار.

نهاية يونيو 2026: 55.0723 مليار دولار.

نهاية يوليو 2026: 56.2939 مليار دولار.

نهاية أغسطس 2026: 57.2145 مليار دولار.

نهاية سبتمبر 2026: نحو 57.35 مليار دولار.

وتكشف هذه الأرقام عن زيادة مستمرة في الاحتياطيات خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع واضح بين مايو ويونيو، واستمرار الصعود خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وكان الاحتياطي قد سجل نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025. وبالمقارنة مع مستوى سبتمبر 2026، تكون الزيادة قد بلغت نحو 5.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقًا للأرقام الواردة.



تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

في سياق متصل بتطورات موارد النقد الأجنبي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وفقًا لتصريحاته خلال حوار مع قناة CNN الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن التحويلات سجلت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما يعكس أهمية هذه التدفقات ضمن مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتأتي هذه التحويلات إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي، من بينها إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات، التي تسهم في دعم تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد.