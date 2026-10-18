زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن

ارتفع سعر العملات الأجنبية على مستوى البنوك المصرية مع ختام تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026.
سعر العملات يرتفع
وصعد متوسط سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه بمقدار تراوح بين 6 و10 قروش في المتوسط بالتوازي مع أول يوم عمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار 53.46 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع.
سعر اليورو
وبلغ سعر اليورو 60.09 جنيه للشراء و 60.25 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 71.26 جنيه للشراء و 71.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار الكندي
سجل سعر الدولار الكندي 37.8 جنيه للشراء و 37.92 جنيه للبيع.
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 8.03 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.
سعر الكرون النرويجي
بلغ سعر الكرون النرويجي 5.66 جنيه للشراء و 5.69 جنيه للبيع.
سعر الكرون السويدي
وسجل سعر الكرون السويدي 5.38 جنيه للشراء و 5.41 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري 64.88 جنيه للشراؤ و65.06 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين ياباني
وسجل سعر الـ100 ين ياباني 33.83 جنيه للشراء و 33.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار الإسترالي
وسجل سعر الدولار الإسترالي 37.12 جنيه للشراء و 37.25 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني 7.99 جنيه للشراء و 8.01 جنيه للبيع.