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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

ارتفع سعر العملات الأجنبية على مستوى البنوك المصرية مع ختام تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026.

سعر العملات يرتفع

وصعد متوسط سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه بمقدار تراوح بين 6 و10 قروش في المتوسط بالتوازي مع أول يوم عمل في البنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 53.46 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 60.09 جنيه للشراء و 60.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 71.26 جنيه للشراء و 71.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي 37.8 جنيه للشراء و 37.92 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.03 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.66 جنيه للشراء و 5.69 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.38 جنيه للشراء و 5.41 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 64.88 جنيه للشراؤ و65.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 33.83 جنيه للشراء و 33.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 37.12 جنيه للشراء و 37.25 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 7.99 جنيه للشراء و 8.01 جنيه للبيع.

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