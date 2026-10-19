قمة تجمع بوتين وترامب وشي جين بينج.. الكرملين يكشف موقفه من اللقاء الثلاثي

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة والصين تعترف بإمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع قادة الدول الثلاث، لكنه أكد أن الاجتماع لم يُحسم بعد، ولا يوجد تصور واضح بشأن جدول أعماله المحتمل.

وقال بيسكوف، في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الأطراف الثلاثة تقر نظريًا بإمكانية عقد اللقاء، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بشأن تفاصيله أو الموضوعات التي ستُطرح خلاله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار، خلال الجلسة العامة لمنتدى «فالداي» للحوار في وقت سابق من أكتوبر الجاري، إلى أن عقد قمة تجمع قادة روسيا والصين والولايات المتحدة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «آبيك» يعتمد إلى حد كبير على الدولة المضيفة.

وأكد بوتين أن عقد اللقاءات وتبادل الآراء وتوضيح المواقف بين القادة يظل أمرًا مفيدًا، في إشارة إلى أهمية الحوار بين القوى الكبرى.

من جانبه، أوضح بيسكوف أن عقد القمة الثلاثية لم يُتفق عليه حتى الآن، لكنه أشار إلى أن تنظيمها قد يخضع للنقاش إذا شارك القادة الثلاثة في قمة «آبيك» المقرر عقدها في الصين.

وفي السياق نفسه، قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المبادرة بعقد اللقاء ينبغي أن تأتي من بكين، إذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في القمة المرتقبة بمدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.