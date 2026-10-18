الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

اختتم سعر الذهب تعاملات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر عند أعلى سعر وصل إليه خلال شهر أكتوبر الجاري، مستقراً عند نفس المستوى الذي سجله في ختام تعاملات يوم أمس السبت، وسجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأحد عند أعلى مستوياتها في أكتوبر، بعد موجة ارتفاع بدأت منذ يوم الخميس الماضي، عقب فترة من الاستقرار والانخفاض التي سيطرت على أسواق الصاغة.

ويسيطر الترقب على سوق الذهب حالياً بين المواطنين والتجار، حول ما إذا كانت أسعار الذهب ستستقر عند مستواها المرتفع الحالي، أم ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، أو تعاود الانخفاض من جديد.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 عند أسعار أمس لتأتي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 قيراط: 7166 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 22 قيراط: 6569 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 21 قيراط: 6270 جنيه مصري.



سعر الذهب عيار 18 قيراط: 5374 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14 قيراط: 4180 جنيه مصري.



سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط: 222888 جنيه مصري.

سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط: 195027 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 قيراط: 50162 جنيه مصري.