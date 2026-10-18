نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات من قيمته بعد أن ارتفع في أول التعاملات بمقدار 25 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6280 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7131 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6537 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6240 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5382 جنيها للشراء وو 5348 جنيها للبيع,

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 4165 جنيها للشراء و 4160 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.