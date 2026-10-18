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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب بعد ساعات من التعاملات المسائية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر ثبات سعر الذهب في مصر كما هو بعد مرور ساعات من بدء التعاملات المسائية دون تحريك في قيمته داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتًا على مختلف الأعيرة منذ ساعات من بدء التعاملات المسائية، وذلك بعد زيادة تراوحت بين 25 و30 جنيها في المتوسطة مقارنة بما كان عليه إغلاق أمس السبت.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6290 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7188 جنيها للشراء و 7154 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6589 جنيها للشراء و 6558 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6290 جنيها للشراء و 6260 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5319 جنيها للشراء و 5365 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4193 جنيها للشراء و 4173 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.32 ألف جنيه للشراء و 50.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 4165 دولارا للشراء و 6164 دولارا للبيع.

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