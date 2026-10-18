طلع 25 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم الأحد 18-10-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس .

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا في المتوسط وذلك منذ تعاملات مساء أمس وحتي الآن.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 6290 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7188 جنيها للشراء و 7154 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6589 جنيها للشراء و 6558 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6290 جنيها للشراء و 6260 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا إلي 5391 جنيها للشراء و 5365 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.32 ألف جنيه للشراء و 50.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4165 دولار للشراء و 4164 دولار للبيع.