عيار 21 يسجل 6255 جنيهًا.. آخر تطورات سعر الذهب في مصر

تتصدر أسعار الذهب اهتمامات المواطنين في مصر، في ظل متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر وتغيرات السوق المحلية والعالمية، وسط ترقب لما تسفر عنه تعاملات الصاغة من تحركات جديدة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى جانب عياري 24 و18 والجنيه الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار الأمريكي، رغم استمرار الاتجاه نحو تسجيل خسارة أسبوعية محدودة، وسط متابعة المستثمرين لتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة.

الذهب في مصر

واستعرض برنامج «صباح البلد» أسعار الذهب في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

عيار 18: 5361 جنيهًا.

عيار 21: 6255 جنيهًا.

عيار 24: 7149 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 50040 جنيهًا.