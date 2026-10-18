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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الكويت خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 18-10-2026 على مستوى محلات الصاغة الكويتية.

سعر الذهب في الكويت

أظهرت أعيرة الذهب الكويتية المختلفة، ثباتاً من دون تغيير، بالتوازي مع بدء التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في الكويت نحو 36 دينارا كويتيا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 41.625 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  38.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 36.425 دينار كويتي.

ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف مع تراجع الدولار .. وترقب الفائدة الأمريكية

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 لأوسط انتشارًا 31.225 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب 291.375 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

ووصل سعر التولة من عيار 24 لنحو 285.5 دينار كويتي.

أسعار الذهب

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو  444.975 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب 

وسجل سعر أونصة الذهب 1295 دينارا كويتيا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

بينما بلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4164 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الكويت اخبار الكويت مال واعمال سعر جرام الذهب

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