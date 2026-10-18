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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

صعد سعر الجنيه الذهب فوق مستوى الـ 50 ألف جنيه، مسجلا الان 50.200 ألف جنيه.

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 18-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 18-10-2026،

شهدت أسعار الذهب هدوء نسبيا  على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك.

وكان سعر الذهب قد شهد ارتفاعا بنحو 120 جنيها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

وطرح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، رؤيته لمستقبل الأسعار، متوقعًا إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد 

ويُقدّم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الأحد 18-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4164 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5379 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6275  جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7171 جنيهًا للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الأحد، 50.200 ألف جنيه. 

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميا

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