ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 18-10-2026، مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 بمنتصف التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

وصعد سعر الدولار بنحو 30 قرشًا اليوم الأحد إضافية بجانب 120 قرشًا الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في بنك فيصل 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك نكست 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.