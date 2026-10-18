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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار بنحو 15 قرشا خلال تعاملات اليوم الاحد 18-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.
 

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 18 أكتوبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

 سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.55 جنيه للشراء و53.65 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك نكست 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

  سعر الدولار في البنك الاهلي المصري  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار بنك الاسكندرية  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار في بنك مصر  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.  

 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.

   سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

  سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع. 

  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية  53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مقابل الجنيه

 سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان  53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك البركة  53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.    

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