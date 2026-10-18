بدون تغيير.. سعر الذهب في الإمارات الآن

سجلت أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الأحد 18-10-2026، استقرارًا علي مستوي محلات الصاغة الإماراتية بدون تغيير.

سعر الذهب في الإمارات

وأظهرت التداولات المسائية علي المعدن الأصفر في الإمارات؛ ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث للذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات 445 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 502 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 464.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 445.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 382 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3566 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وسجل سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5855 درهم إماراتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وصل سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 5421 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

فيما سجل سعر أونصة الذهب 15.164 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4165 دولار.