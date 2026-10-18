د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

الاستسلام لنداء الانزواء ليس مجرد سكون، بل هو وأد للمواهب في مهدها؛ فكيف للروح التي خُلقت للإعمار أن ترضى بضيق التقوقع الفسيح؟ إن الحقيقة التربوية القاطعة تُبرهن أن المرء قليل بنفسه، كثير بمحيطه، وأن الهروب من دفء المشاركة ليس إلا تجميدًا لحرارة الحياة في العروق، ومواجهة السلبية لا تبدأ بالأقدام، بل بقرار الفؤاد الذي يدرك أن ضياء الموقف أجدى من عتمة الصمت، وأن الانخراط في حل المعضلات هو الصقل الحقيقي لمعدن الإنسان؛ فليكن يقيننا أن الظل لا يصنع تاريخًا، وأن النور لا يُقتبس إلا من واجه الريح بثبات؛ فغادر عُزلتك، لأن الأمة لا تُبنى بقلوب منكفئة، بل بنفوس ترى في التفاعل رسالة، وفي المواجهة حياة.

حين يهمس الوهن في روع النفس فتسكن إلى العزلة، وتنكفئ الهمة عن مراقي الصعود، تصبح السلبية أكثر من مجرد غياب للفعل؛ إنها حصار للذات عن كمالها المنشود؛ فالبرهان التربوي الساطع يقرر أن قيمة المرء لا تُستقى من "سكون الظل"، بل من بصمة الأثر؛ فالتعلّم الحقيقي هو معراج فعل لا استعراض أقوال، والشخصية السوية لا تنضج إلا في معترك المشاركة؛ حيث تُصقل الإرادة وتتوهج المسؤولية.

أرى أن مواجهة السلبية لا تحتاج معجزات، بل وهج المبادرة الأولى؛ ذلك القرار الذي يكسر التردد، ويحرر طاقة الحياة من أصفاد السكون؛ فلتكن قلوبنا منارات لا تنطفئ، تأبى الانسحاب وتختار الاقتحام في سبيل الإصلاح، ولنعلم أن كل خطوة نحو حرارة التفاعل الإيجابي تعد انتصارًا للروح على طين العجز؛ فالحياة لا تمنح أسرارها للواقفين على ضفاف الصمت، بل لمن يركب متن قطار المشاركة، ويجعل من مسؤوليته تجاه الوجود صلاة وعملًا، ومن إبداعه بستانًا يستظل به الجميع.

مواجهة السلبية ليست معركة مع الظروف بقدر ما هي "انتفاضة وعي" ترفض الانكسار لغياهب الانطواء، وتستبدل سكون الانعزال بـ "معراج الفعل" الذي يصقل الإرادة في معترك المشاركة؛ فالحقيقة التربوية الساطعة تبرهن على أن قيمة المرء تُقاس بـ "موقفه" لا بـ "ظرفه"، وأن كل غيمة كدر هي في جوهرها "مخاض ضياء" جديد يستنهض اليقين مشكاة لا تخبو، ليتحول الإحباط بقرار واعٍ من قيد للعجز إلى قوة دفع وجودية تعبر بالذات من ضفة الواقع الراكد إلى فضاء الإمكان الواعد، حيث لا تُبنى الأمجاد بصمت الظلال، بل بنور المبادرة ودفء المسؤولية.

السلبية ليست عجزًا في الإمكان، بل غشاوة في البصيرة تُطفئ سراج المبادرة قبل أن يلتقي الفعل بالواقع؛ فالبرهان التربوي القاطع يؤكد أن "الفعل صدى الرؤية"، وأن من كسا وجدانَه بضباب الحيرة تعثرت خطاه في دروب الحياة قبل أن تطأها قدماه، ومواجهة هذا الضباب لا تكون بالانتظار، بل بقرار واعٍ وشجاع يعيد صياغة الإدراك منارة تخترق وعورة التحديات، وتحوّل نمذجة اليأس إلى هندسة الأمل؛ فالحياة لا تُفتح أبوابها لمن يترقب الأزمات، بل لمن يمتلك شجاعة الاستبصار قبل الانحدار، ويوقظ شعلة اليقين في أعماق الروح، ليصبح كل تحدٍ جسراً يعبر به نحو مرافئ الإنجاز والتمكين، وكل خطوة فعلية ترجمة صادقة لوعي يرفض الانكسار ويصنع نور الحياة من داخل الذات.

البرهان التربوي الساطع يقرر أن التعزيز ليس مجرد نافلة قول، بل غذاء الروح وقوام المسير؛ فإذا شحّت مآبع التشجيع في حِمى الأسرة، وجفّ ثرى التقدير في رحاب المؤسسة، وانقطع مدد الثقة من المحيط الاجتماعي؛ حيث إن ترك المشاعر تتحكم في النفس يجعلها بلا دعم داخلي، فينطوي الفرد على نفسه ويعزلها عن الآخرين؛ فالسلبية في هذا المشهد ليست خيارًا ذاتيًا فحسب، بل ثمرة بيئة قاحلة، تآمر فيها نقص الدعم مع هواجس الفشل ليحجبوا شمس المبادرة عن رابعة النهار، فتتوارى الروح بوجوم غائر خلف جدران الصمت.

مواجهة هذا الأفول تقتضي يقظة تربوية شاملة تعيد صياغة الأدوار، لتغدو الأسرة والمجتمع مَحضن استنبات لا مقبرة طموح، تُشعل شعلة الإرادة بدل إخمادها، وتستنهض في الفرد برهان التحدي ليكون "سراج نفسه" حين تظلم الآفاق، مؤمنًا بأن قيمة إنسانيته تكمن في صموده أمام شح الثناء، وفي تحويل الحرمان إلى قوة دفع تكسر قيود الوجوم، ليعود إلى مدرسة الحياة فاعلًا جسورًا، لا يرتضي التراجع مكانًا، ولا السلبية وطنًا.