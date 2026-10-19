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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوريات العالمية والعربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوريات العالمية والعربية

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن العمدة

تترقب جماهير كرة القدم، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مجموعة من المواجهات المرتقبة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، وسط اهتمام كبير بالمباريات التي تشهدها الدوريات الأوروبية والسعودية والمصرية.

وتتصدر مباريات اليوم مواجهة توتنهام هوتسبير أمام كوفينتري سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي، إلى جانب لقاءات قوية في الدوري الإسباني والإيطالي والتركي، فضلًا عن عدد من المواجهات المهمة في الدوري السعودي والدوري المصري.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام هوتسبير ضد كوفينتري سيتي: الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي ضد رايو فاليكانو: الساعة 10 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مونزا ضد كالياري: الساعة 7:30 مساءً، عبر قناة stc tv.

بارما ضد تورينو: الساعة 9:45 مساءً، عبر قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور ضد بشكتاش: الساعة 8 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء ضد الأهلي: الساعة 6:05 مساءً، عبر قنوات ثمانية.

أبها ضد الخلود: الساعة 6:20 مساءً، عبر قنوات ثمانية.

الهلال ضد الحزم: الساعة 9 مساءً، عبر قنوات ثمانية.

الشباب ضد الفيصلي: الساعة 9 مساءً، عبر قنوات ثمانية.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة ضد سموحة: الساعة 5 مساءً، عبر قناة ON Sport PLUS.

المصري ضد أبو قير للأسمدة: الساعة 8 مساءً، عبر قناة ON Sport.

إنبي ضد المقاولون العرب: الساعة 8 مساءً، عبر قناة ON Sport MAX.

الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير توتنهام كوفينتري سيتي الدوري الإسباني الدوري السعودي

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