موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي والقناة الناقلة

يخوض فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره بشكتاش، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري التركي للموسم الكروي 2026-2027، في لقاء مرتقب يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف طرابزون سبور نظيره بشكتاش، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري التركي، حيث يسعى أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة، تمنح الفريق فرصة التقدم إلى المركز الأول ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

طرابزون سبور وبشكتاش يتنافسان على صدارة الدوري التركي

يدخل طرابزون سبور المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام بشكتاش.

في المقابل، يخوض بشكتاش اللقاء بعد تحقيق انتصار مثير على هوفنهايم الألماني بنتيجة 3-2، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، ويطمح إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بنتيجة تمنحه فرصة اعتلاء صدارة الدوري التركي.

ويحتل بشكتاش المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، في حين يتصدر فنربخشة الترتيب برصيد 16 نقطة.

وتزيد هذه الأرقام من أهمية المواجهة، إذ يمنح الفوز أيًا من الفريقين فرصة اعتلاء الصدارة، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، وهو ما ينذر بمباراة قوية ومثيرة بين الطرفين.

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش اليوم

تقام مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي، في المواعيد التالية:

* الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

* الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش

تُذاع مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، الناقلة لأحداث المواجهة المرتقبة، التي يتطلع خلالها الفريقان إلى حصد النقاط الثلاث والانفراد بصدارة جدول الترتيب