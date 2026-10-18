يستعد نادي طرابزون سبور التركي لإطلاق مجموعة تجارية تحمل اسم النجم المصري محمد صلاح، في خطوة جديدة لاستثمار شعبية قائد منتخب مصر، وسط ترقب لطرح المنتجات المخصصة له خلال الفترة المقبلة.

طرابزون سبور يجهز مجموعة خاصة لمحمد صلاح.. والطرح قريبًا

وأثار متجر النادي الرسمي TS Club الاهتمام بعدما نشر صورة تشويقية تحمل عبارة «Salah Collection» والرقم 10، في إشارة إلى المجموعة المنتظر طرحها للجماهير قريبًا.

وكانت تقارير تركية قد أشارت إلى اقتراب الانتهاء من تجهيز المجموعة، التي يُتوقع أن تضم منتجات متنوعة، تشمل الملابس والإكسسوارات، إلا أن النادي لم يكشف حتى الآن عن الموعد النهائي لطرحها أو تفاصيل المنتجات وأسعارها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة من القيمة التسويقية لمحمد صلاح، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير كرة القدم، مع ترقب الإعلان عن التفاصيل النهائية للمجموعة خلال الأيام المقبلة.