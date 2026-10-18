بمشاركة محمد صلاح .. طرابزون سبور يرفع درجة الاستعداد لـ بشكتاش في الدوري التركي

واصل طرابزون سبور، أمس السبت، استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام بشكتاش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز، وسط تركيز من الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس ريس على الجوانب التكتيكية.

وأجرى الفريق تدريباته داخل منشآت محمد علي يلماز الرياضية بمشاركة محمد صلاح، استعدادًا للمباراة التي يستضيفها ملعب بابارا بارك.

وبدأ اللاعبون المران بتمارين الإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات الاستحواذ وتبادل الكرة تحت الضغط (روندو)، ثم خاضوا تدريبات تكتيكية ركز خلالها الجهاز الفني على التحضير للمواجهة.