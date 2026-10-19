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أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أصدرت السفارة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى توخي «اليقظة الشديدة»، في ظل ما وصفته ببيئة أمنية معقدة، محذرة من احتمالات إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.

وأشارت السفارة إلى أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران نفذت هجمات ضد السعودية، شملت مطارات مدنية وبنية تحتية حيوية، ما تسبب في سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات كبيرة في حركة السفر، محذرة من أن الأعمال العدائية قد تتصاعد سريعًا وتتجاوز المنطقة المستهدفة حاليًا.

وحثت السفارة الأمريكيين المسافرين من الشرق الأوسط وإليه على متابعة التحديثات الصادرة عن المطارات وشركات الطيران، والاستعداد لاحتمالات الطوارئ ووضع خطط بديلة للسفر.

كما حذرت من احتمال استهداف إيران والجماعات المدعومة منها مصالح أمريكية في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة ومواطنيها حول العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.

السفارة الأمريكية في الإمارات الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط ميليشيا الحوثي إيران السعودية

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