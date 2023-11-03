البحيرة.. افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و725 ألف جنيه

حرصت الدولة على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

حيث تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز( المحمودية - إيتاي البارود - أبو حمص - كفر الدوار ) بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و 725 ألف جنيه وهي:-

- مسجد عباد الرحمن - قرية اللوية - المحمودية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه.

- مسجد عادل صالح - قرية قميحة - إيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد الاخلاص - قرية ظاظا - كوم القناطر - أبو حمص على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد أبو شكل - قرية ظاظا - كوم القناطر- أبو حمص على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.



- مسجد طلمبات تروجي - سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" أن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظّم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداءً على الجنس البشري كله.

إفتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5 مليون و 725 ألف جنيه بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

البحيرة - المكتب الإعلامي

في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

تم اليوم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز( المحمودية - إيتاي البارود - أبو حمص - كفر الدوار ) بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و 725 ألف جنيه وهي:-

- مسجد عباد الرحمن - قرية اللوية - المحمودية على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه.

- مسجد عادل صالح - قرية قميحة - إيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه.

- مسجد الاخلاص - قرية ظاظا - كوم القناطر - أبو حمص على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد أبو شكل - قرية ظاظا - كوم القناطر- أبو حمص على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.



- مسجد طلمبات تروجي - سيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" أن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظّم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداءً على الجنس البشري كله.