أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) بأن طائرة تابعة لشركة “الخطوط الجوية النمساوية” ، كانت قد أقلعت من مطار بن جوريون متجهة إلى فيينا مساء الأحد، حُوّل مسارها إلى صوفيا في بلغاريا، إثر تلقي بلاغ عن وجود قنبلة محتملة على متنها.

ووفقاً للتقارير، تلقت السلطات النمساوية اتصالاً هاتفياً في فيينا يشير إلى وجود جسم مشبوه على متن الطائرة؛ وبناءً على ذلك، صدرت أوامر بتحويل مسار الرحلة إلى صوفيا، حيث تخضع الطائرة حالياً لعمليات فحص وتفتيش.

من جانبه، أوضح سلاح الجو الإسرائيلي أن الواقعة لم تحدث داخل المجال الجوي الإسرائيلي أو بالقرب منه، وبالتالي فهو ليس طرفاً في الحادثة ولم يُطلب منه اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، ورد بلاغان مجهولان عن وجود قنابل على متن رحلتين تابعتين لشركة "دلتا إيرلاينز" كانتا متجهتين من نيويورك إلى إسرائيل، إلا أنه تبين في كلتا الحالتين أن البلاغين كانا كاذبين.