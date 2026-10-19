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سيف زاهر: محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وسيعتزل بقميصه

محمد هاني
محمد هاني
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي سيف زاهر اقتراب النادي الأهلي من حسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن اللاعب يستحق إنهاء مسيرته الكروية داخل القلعة الحمراء.

محمد هاني 

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن الأمور الخاصة بتجديد عقد محمد هاني تسير نحو الانتهاء، مشيرًا إلى وجود اتجاه للتجديد للاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن محمد هاني قدم مستويات مميزة مع الأهلي، ويُعد من اللاعبين الذين يستحقون الاستمرار داخل النادي حتى نهاية مسيرتهم الكروية، مؤكدًا ثقته في أن اللاعب سيعتزل بقميص الفريق الأحمر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الأهلي استعداداته لمواجهة كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حسم التأهل إلى الدور التالي.

وكان الأهلي قد تقدم في مباراة الذهاب بهدف سجله قذافي وهاب لصالح كيتارا في الدقيقة 32، قبل أن يدرك عمر الساعي التعادل للفريق الأحمر في الدقيقة 67، ثم أضاف أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعدما حصل أكرم توفيق على ركلة الجزاء.

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