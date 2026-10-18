قرار أمريكي عاجل بشأن وجود مواطني السودان وأوكرانيا على أراضيها

نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القول بأن المهاجرين من أوكرانيا والسودان، المشمولين ببرنامج "وضع الحماية المؤقتة" (TPS)، سيتمكنون من العيش والعمل في الولايات المتحدة دون خوف من الترحيل في الوقت الراهن، رغم أن فترات حمايتهم كانت على وشك الانتهاء.

وكان من المقرر رسمياً أن تنتهي حماية "وضع الحماية المؤقتة" لعشرات الآلاف من الأوكرانيين ومئات السودانيين يوم الاثنين.

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن القرارات النهائية بشأن مصير برامج الهجرة الإنسانية هذه "ستُتخذ في الوقت المناسب".

وقالت الوزارة : إلى حين الإعلان عن تلك القرارات، سيحتفظ مواطنو أوكرانيا والسودان المسجلون في البرنامج بـ "وضع الحماية" الخاص بهم.

تأتي هذه القرارات -التي تبقي على الحماية من الترحيل، وإن كانت ليست نهائية- في تباين صارخ مع الموقف العام لإدارة ترامب تجاه برامج "وضع الحماية المؤقتة".

وخلال العام ونصف العام الماضيين، وفي إطار حملتها الصارمة ضد الهجرة، ألغت إدارة ترامب حماية "وضع الحماية المؤقتة" لأكثر من مليون مهاجر من أكثر من اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك أفغانستان وهايتي وفنزويلا.

وتُعد البرامج المخصصة للمواطنين الأوكرانيين والسودانيين من بين عدد قليل من برامج "وضع الحماية المؤقتة" التي ظلت قائمة بعد مرور نحو عامين على بدء الولاية الثانية للرئيس ترامب، إلى جانب الحماية الممنوحة لعشرات الآلاف من المهاجرين من السلفادور.

وكان من المقرر أن ينتهي برنامجهم الشهر الماضي، لكن وزارة الأمن الداخلي أبقت على حمايتهم بانتظار صدور قرار نهائي.

يُذكر أن برنامج "وضع الحماية المؤقتة" أُنشئ بموجب قرار من الكونجرس عام 1990، ويسمح للحكومة الأمريكية بمنح إعفاء مؤقت من الترحيل وتصاريح عمل للمهاجرين -سواء كانوا يقيمون بشكل قانوني أو غير قانوني- القادمين من دول تواجه نزاعات مسلحة، أو كوارث بيئية، أو أزمات أخرى تجعل عودتهم إليها غير آمنة.