أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية

وجهت السفارة الأمريكية في الرياض نداءً عاجلًا لمواطنيها في السعودية، دعتهم فيه إلى اتباع إرشادات التنبيهات الوطنية الصادرة عن الدفاع المدني السعودي عبر البث الخلوي.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية يحتاجون إلى تصريح خاص من رئيس البعثة لاستخدام أي مطار في المملكة، عقب الهجمات الأخيرة بالصواريخ والطائرات دون طيار على المطارات.

وأشارت إلى استمرار تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في حين يعمل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة والملك فهد الدولي بالدمام، مع بعض التأخيرات والإلغاءات.

وحذرت السفارة المواطنين الأمريكيين من احتمالية تعرض المطارات لهجمات، وإغلاق المجال الجوي، وإلغاء الرحلات، وتعطل حركة السفر.

وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند استخدام المطارات في السعودية، كما أوصت بالتحقق من حالة الرحلات ومواعيد المغادرة مباشرة مع شركات الطيران والمطارات.

ولفتت إلى أن السيارات الخاصة والقطارات والحافلات قد توفر بدائل للسفر الجوي من السعودية وإليها، داعيةً إلى التأكد من توافر الخدمات ومواعيدها مباشرة مع الجهات المقدمة لها، ومن بينها:

- السكك الحديدية السعودية: sar.com.sa

- SAT Transportation: satrans.com.sa

- SAPTCO: saptco.com.sa/en

وأكدت السفارة استمرار العمل في جميع نقاط العبور الحدودية البرية، بما فيها جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين، مشيرةً إلى أن الطرق السريعة والطرق في الرياض وجدة والظهران وحولها لا تزال تعمل.

وأضافت أن المطارات الدولية في الدول المجاورة، وهي البحرين (BAH)، والأردن (AMM)، وسلطنة عُمان (MCT)، وقطر (DOH)، والإمارات العربية المتحدة (AUH، DXB، SHJ)، لا تزال تعمل، مع ضرورة التحقق من حالتها مباشرة مع المطارات.