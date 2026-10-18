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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يطلق الإنذار المبكر في نجران

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية عن إطلاق الإنذار المبكر في منطقة نجران، للتحذير من خطر.
 

وبعد دقائق معدودة عاد الدفاع المدني السعودي ليعلن زوال الخطر عن نجران، بعد وقتٍ قصير من إطلاق إنذارات مبكرة للمرة الثانية اليوم (الأحد).

وكان الدفاع المدني دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع إرشادات السلامة، وفي مقدمتها الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج وعدم الوقوف في الشرفات أو الأسطح وذلك خلال فترة التحذير.

كما شدد على الموجودين خارج المباني ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة أو الاحتماء خلف ساتر صلب، مع تجنب التجمهر والتصوير نهائيًا والابتعاد عن المواقع الخطرة حتى زوال الحالة، وتجنب الشائعات وعدم تداول المقاطع المجهولة.

وحذر من تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدًا أن مَن يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

السعودية نجران المديرية العامة للدفاع المدني الإنذار المبكر في السعودية

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