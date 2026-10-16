الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر محتمل

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، تفعيل الإنذار المبكر في محافظة ينبع الواقعة غرب البلاد، للتحذير من خطر محتمل، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية في نبأ عاجل.



وأفاد الدفاع المدني السعودي، برفع جاهزية السكان والجهات المعنية، في إطار منظومة الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتقليل الآثار المترتبة على المخاطر.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة السعودية الرياض حالة من القلق مع استمرار الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون في اليمن، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتداعياتها على أمن المنطقة.