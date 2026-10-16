الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن محافظة ينبع

أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن محافظة ينبع، مؤكداً أهمية استمرار السكان في اتباع التعليمات الوقائية حفاظاً على سلامتهم واستقرار الأوضاع في المنطقة.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم التجمهر أو التصوير في مواقع الحوادث والمناطق المتأثرة نهائياً، محذراً من أن أي تصرفات قد تعيق عمل الجهات المختصة.

كما دعا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع غرف العمليات في حالات الطوارئ عبر الاتصال بالرقم الموحد 911 عند الحاجة.

ويأتي إعلان زوال الخطر بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ إنذاراً تحذيرياً موجهاً لسكان ينبع للتحذير من خطر داهم.

ويعد الإنذار الصادر عبر المنصة الوطنية، وهي المنظومة الرسمية التابعة للدفاع المدني السعودي المعنية بإبلاغ المواطنين والمقيمين بحالات الطوارئ والمخاطر البيئية والأمنية فور رصدها.