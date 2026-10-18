مراسل إكسترا نيوز: توافق وطني تحت قبة البرلمان لدعم أمن السعودية والخليج

قال عمرو شهاب، مراسل قناة إكسترا نيوز ، من العاصمة الجديدة، إنه لا تزال أعمال جلسة مجلس النواب مستمرة، وتتمحور حول منح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لحماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وفقًا لما تقتضيه التطورات الراهنة.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أنه جرت العادة أن تُعقد مثل هذه الجلسات خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام والصحفيين.

وأوضح أن الجلسة الحالية تأتي في إطار ترجمة مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفر عن مجموعة من القرارات المهمة.

وأشار إلى أن أبرز هذه القرارات تتمثل في التأكيد أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الأشقاء في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، إلى جانب منح القيادة السياسية التفويض اللازم لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكد أن الموقف المصري يشمل التأكيد على أهمية مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وتابع: "من داخل مجلس النواب، تبدو هناك حالة من التوافق الوطني بين مختلف التيارات السياسية والحزبية، بعيدًا عن الخلافات والانقسامات، بهدف الخروج بتفويض شامل للقيادة السياسية، لا يقتصر على إجراءات الردع العسكري، وإنما يمتد أيضًا إلى دعم المسار السياسي والدبلوماسي، واتخاذ التدابير التي تراها القيادة مناسبة لصون الأمن والاستقرار الإقليميين".

وواصل: "يتعامل النواب مع هذه اللحظة باعتبارها محطة مهمة في تاريخ البلاد، مؤكدين، وفقًا لما يظهر من مواقفهم داخل المجلس، دعمهم للقيادة السياسية في إدارة الأزمة، في إطار من التوازن والتنسيق بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وصولًا إلى قرارات تستند إلى الأطر الدستورية".

واستكمل: "تؤكد الرسائل الصادرة عن هذا الموقف أن القاهرة لا تدعو إلى الحرب، بل تسعى إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، انطلاقًا من أن أمن الأشقاء يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى شعار «مسافة السكة» باعتباره مجرد شعار سياسي، بل تعبيرًا عن الموقف المصري تجاه أمن الدول العربية الشقيقة".