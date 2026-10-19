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تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

الدكتور أحمد مهينة
الدكتور أحمد مهينة
وفاء نور الدين

بدأت ملامح التحركات الإدارية داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر تتضح، مع صدور قرار رئيس القابضة للكهرباء، تعيين المهندس محمد العبد، رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء سابقًا، مستشارًا للدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة، في خطوة تستهدف الاستفادة من الخبرات القيادية داخل قطاع الكهرباء.

ويأتي القرار بالتزامن مع تحركات يجريها رئيس الشركة القابضة لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، عقب اجتماعه الأول مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، والذي عُقد بحضور الأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه شركات التوزيع وسبل تحسين الأداء.

محمد العبد مستشارًا لرئيس القابضة للكهرباء

ويمتلك المهندس محمد العبد خبرة سابقة في إدارة منظومة إنتاج الكهرباء، حيث تولى رئاسة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قبل صدور قرار الاستعانة به مستشارًا لرئيس الشركة القابضة.

ومن المنتظر أن يستفيد رئيس الشركة القابضة من خبرات العبد في الملفات المرتبطة بقطاع الإنتاج، في إطار الاستعانة بالكوادر ذات الخبرة لدعم العمل داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

اجتماع موسع مع رؤساء شركات التوزيع

وسبق صدور القرار اجتماع الدكتور أحمد مهينة  مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، استمر عدة ساعات، وشهد مناقشة عدد من الملفات الفنية والتجارية والإدارية، في مقدمتها خفض معدلات الفقد، وزيادة نسب السداد والتحصيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع تطوير آليات العمل بمراكز خدمة العملاء، وتسريع إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، والإسراع في استبدال العدادات التالفة والمعطلة، إلى جانب تقليل زمن التعامل مع الأعطال ورفع كفاءة الاستجابة لشكاوى المشتركين.

وشملت المناقشات كذلك مطالب تتعلق بالأوضاع الوظيفية والمادية للعاملين، في إطار بحث التحديات التي تواجه شركات التوزيع وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري.

قرارات جديدة مرتقبة داخل قطاع الكهرباء

وتشير معلومات متداولة داخل القطاع إلى ترقب صدور قرارات أخرى خلال الأيام المقبلة، في إطار التحركات الإدارية التي تشهدها الشركة القابضة لكهرباء مصر مع بدء مرحلة العمل الجديدة بقيادة الدكتور أحمد مهينة.

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