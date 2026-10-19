عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

لا تقتصر وظيفة عدادات الكهرباء الحديثة على حساب معدلات الاستهلاك فقط، إذ تمتلك بعض العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية إمكانات فنية تتيح تسجيل أحداث مرتبطة بفتح الغطاء أو التدخل في مكونات العداد، وهو ما يستدعي الحذر عند التعامل مع هذه الأجهزة أو محاولة إجراء أي إصلاحات دون الرجوع إلى شركة الكهرباء.

ويعتقد بعض المشتركين أن فك غطاء العداد أو التعامل مع التوصيلات لفترة قصيرة، ثم إعادة تركيبها مرة أخرى، لا يترك أي أثر، إلا أن بعض أنواع العدادات تستطيع الاحتفاظ ببيانات هذه الأحداث في ذاكرتها، حتى بعد إعادة الغطاء إلى موضعه.

كيف يسجل عداد الكهرباء حالات العبث؟

تعتمد آلية رصد التلاعب على نوع العداد وإمكاناته الفنية، إذ تتوافر في بعض العدادات وسائل لاكتشاف فتح الأغطية أو حدوث تغييرات غير معتادة في التوصيلات والأجزاء المرتبطة بعملية القياس.

وفي العدادات مسبقة الدفع، قد تظل بعض الأحداث مسجلة داخل ذاكرة الجهاز، ويمكن اكتشافها عند إجراء الفحص الفني أو قراءة البيانات باستخدام المعدات المخصصة لذلك.

أما العدادات الذكية المتصلة بأنظمة الاتصال والقراءة عن بُعد، فقد تتمكن من نقل بيانات تشغيل وأحداث معينة إلى أنظمة المتابعة التابعة لشركة الكهرباء، بما يساعد على تحديد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.

إضاءة لمبة التلاعب وعلاقتها بسرقة الكهرباء

لا تعني إضاءة لمبة التلاعب أو ظهور رسالة غير معتادة على شاشة العداد، بمفردها، ثبوت سرقة التيار الكهربائي، وإنما تشير إلى وجود حالة تستلزم الفحص الفني لتحديد سببها.

ويتعين التفرقة بين تسجيل حدث داخل العداد وبين إثبات وجود مخالفة، إذ تتطلب معرفة حقيقة الواقعة فحص الجهاز والتوصيلات المحيطة به، والتحقق مما إذا كان الأمر ناتجًا عن تدخل فني أو سبب آخر أو عبث متعمد.

وفي حال ثبوت وجود مخالفة، مثل التلاعب المتعمد بالعداد أو إجراء توصيلات غير قانونية، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة للتعامل مع مخالفات الكهرباء.

وينبغي على المشترك عدم محاولة إطفاء لمبة التلاعب بنفسه، أو فك الغطاء وإعادة تركيب المسامير، أو الاستعانة بكهربائي غير تابع لشركة التوزيع للتدخل في مكونات العداد.

والإجراء الصحيح هو التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد وطلب إجراء فحص فني لتحديد سبب ظهور العلامة أو الرسالة، خاصة إذا لم يسبق للمشترك التدخل في الجهاز.

كما يجب تجنب العبث بالأختام أو الأسلاك المرتبطة بالعداد، لأن أي تدخل غير مصرح به قد يؤدي إلى تعقيد عملية الفحص والتحقق من سبب المشكلة.

كيف تتجنب مشكلات عداد الكهرباء؟

يمكن للمشترك تفادي كثير من المشكلات من خلال الالتزام بعدم فتح غطاء العداد أو تغيير موضعه أو تعديل توصيلاته دون الرجوع إلى شركة الكهرباء، مع إسناد أعمال الفحص والإصلاح المتعلقة بالعداد إلى الفنيين المختصين.

وفي حالة وجود عطل أو قراءة غير طبيعية أو إضاءة لمبة التلاعب، يُفضل الإبلاغ عن المشكلة فورًا وطلب الفحص الرسمي، بدلًا من محاولة إصلاحها بصورة فردية.

وتظل القاعدة الأساسية أن تسجيل العداد لحدث غير معتاد لا يعني تلقائيًا ثبوت سرقة التيار، لكن التعامل السليم مع الجهاز وترك فحصه للمختصين يساعدان على تحديد سبب المشكلة وتجنب مخالفات قد تنتج عن تدخل غير مصرح به.